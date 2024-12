Doze datas para entender a guerra que durou 13 anos na Síria e resultou na queda de Bashar al-Assad

Tropas do governo, apoiadas por combatentes do Hezbollah, tomaram a cidade de Qusayr, na fronteira com o Líbano, na província de Homs, em 5 de junho. Esta data marca a regionalização do conflito sírio.

21 de agosto de 2013

Mil e quatrocentos civis morrem em um duplo ataque com gás sarin que teve como alvo duas áreas controladas pelos rebeldes em Ghouta Oriental, na periferia de Damasco.

A oposição acusa as forças do regime de estarem por trás do massacre. Damasco nega qualquer responsabilidade. Este ataque químico ocorre logo após o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciar que o uso desse tipo de arma é uma "linha vermelha" que, se ultrapassada, provocaria uma resposta norte-americana.

Mas, em vez de uma resposta militar, os Estados Unidos e a Rússia concordam em desmantelar o arsenal químico da Síria, sob a supervisão de especialistas das Nações Unidas.

14 de janeiro de 2014

Os jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL), o precursor do grupo Estado Islâmico (EI), fundado por Abu Bakr al-Baghdadi, tomam a cidade de Raqqa, no norte, que caiu nas mãos de rebeldes locais alguns meses antes. Esta cidade foi decretada a capital provisória do "Califado" proclamado pelo EI.