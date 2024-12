Acusado de 'misógino e obsoleto', concurso de Miss França tenta se renovar com 1ª candidata de mais de 30 anos

O sucesso do Miss França é considerado atípico, uma exceção cultural na Europa, com 7 a 8 milhões de telespectadores e picos de audiência de 9 milhões. O produtor da cerimônia, que acontece neste sábado (14), nota, com satisfação, que os perfis das candidatas têm mudado, com médicas, engenheiras e até policiais concorrendo ao título. Desde 2022, o concurso está aberto a mulheres casadas ou mães. As regras revisadas também permitem inscrições de mulheres transgênero com mudança oficial no registro de estado civil.

A Miss França 2025 será coroada neste sábado (14) à noite com transmissão ao vivo pelo canal TF1, direto de Poitiers (centro), entre 30 candidatas, incluindo, pela primeira vez, uma concorrente na casa dos 30 anos de idade. De acordo com os organizadores do concurso, houve até agora apenas um caso confirmado de uma candidata trans durante a eleição da Miss Paris, em 2022.

Ainda na mira de associações feministas francesas que denunciam uma tradição "misógina e ultrapassada", a eleição da Miss França continua a se transformar, numa tentativa de renovação, com a eliminação, este ano, dos limites de idade para as candidatas. A França continua, assim, na contramão de outros países que decidiram eliminar o concurso de beleza. O caso mais recente é o da Holanda, que extingiu na quinta-feira (12) a competição baseada na aparência física, considerada obsoleta pelos holandeses.