Prisão de Braga Netto indica que, se precisar, STF prende Bolsonaro também

Na época de seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que o declarou inelegível por oito anos ao lado de Bolsonaro por transformar a festa do 7 de setembro de 2022 em uma micareta eleitoral, houve muitas reclamações por parte da cúpula das Forças Armadas. Agora, com o tanto de coisa descoberta sobre ele, incluindo o assédio violento contra colegas, o Comando do Exército não deve derramar muitas lágrimas por sua prisão.

A resposta dada ao pedido da Polícia Federal mandando o ex-interventor da Segurança Pública do Rio de Janeiro, ex-ministro da Defesa, ex-ministro-chefe da Casa Civil e ex-candidato a vice à Presidência da República à detenção sob os cuidados do Comando Militar do Leste tem impacto direto sobre a ansiedade de Jair.

Claro que o STF vai evitar ao máximo prender o ex-presidente sem uma condenação, muito mais que Braga Netto, pois ele tem milhões de seguidores fanáticos e base política. Uma prisão preventiva seria usada para que mobilizasse seus seguidores em torno da falsa ideia de um processo injusto e ganhasse politicamente com a vitimização. Mas serve como um recado de que 1) o tribunal não vai aceitar interferência nas investigações; 2) se condenados, a corte não terá problemas em mandar Jair e generais para o cumprimento de pena em regime fechado.

Isso também torna mais difícil tentativas futuras de fugir do país, possibilidade que não é descartável em se tratando tanto de Braga Netto quanto de Bolsonaro, pessoas com contatos e com recursos, para evitar uma punição pela tentativa de golpe de ambos. Mostra que a PF e o STF estão de olho.

O procurador-geral da República vai apresentar denúncia pelo caso no início de 2025, e o Supremo Tribunal Federal deve julgá-lo no mesmo ano para evitar contaminar as eleições gerais de 2026. Diante da robustez do que foi apresentado até aqui, poucos duvidam que Braga Netto e Bolsonaro serão declarados culpados e pegar décadas de cadeia. A questão é: eles aceitarão cumprir a pena?

Diante da apreensão de seu passaporte em 8 de fevereiro deste ano, em meio a uma operação da PF sobre a tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente se refugiou na Embaixada da Hungria, governada pela extrema direita de Viktor Orbán, entre 12 e 14 de fevereiro. Além disso, ele efetivamente fugiu do país, em 30 de dezembro de 2022, antes mesmo de terminar o seu mandato. Investigações da PF apontam que ele queria evitar ser preso pela tentativa de golpe frustrada no final de 2022 e para aguardar os desdobramento dos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.