Como era previsto, um colégio eleitoral dominado pelo controvertido partido governista pró-russo Sonho Georgiano nomeou, neste sábado (14), o ex-jogador de futebol de extrema direita Mikheil Kavelashvili para o cargo de presidente da Geórgia. A eleição indireta foi boicotada pela oposição, que defende a aproximação desta ex-república soviética com a União Europeia.

Os presidentes da Geórgia são eleitos por um colégio eleitoral composto por deputados e representantes de autoridades locais. Dos 225 eleitores presentes na votação deste sábado, 224 votaram a favor de Kavelashvili, que era o único candidato no pleito. A atual chefe de Estado, Salomé Zourabichvili, pró-ocidental, já tinha considerado esta votação ilegal e declarado que se recusaria a renunciar ao seu mandato até que novas eleições legislativas fossem organizadas.

O ex-jogador de futebol profissional, um dos líderes do Poder de Pessoas, um grupo dissidente do partido no poder, tem opiniões antiocidentais e inspiradas em teorias da conspiração. Em seus discursos, Kavelashvili já disse que as agências de inteligência ocidentais estavam tentando levar a Geórgia a uma guerra com a Rússia.