'Jogavam os mortos em caçambas': ex-detentos turcos relatam os horrores das prisões sírias de Assad

"Os corpos eram descartados como lixo", diz o sobrevivente. "Vi homens morrerem na minha frente, e ninguém fazia nada. Jogavam os corpos em caçambas de metal e os levavam para fora", conta o sobrevivente. A experiência deixou marcas profundas. "Eu sobrevivi, mas não sei se realmente estou vivo. As memórias me assombram todos os dias."

Os testemunhos reforçam os apelos da comunidade internacional para responsabilizar os autores dessas violações. Apesar disso, o caminho para a justiça permanece incerto, enquanto milhares continuam desaparecidos ou presos sob o regime sírio.

"Viver em um caixão"

Outro sobrevivente, Mehmet Ertürk, 53, voltou para casa sem a metade dos dentes e as marcas de quase 21 anos de sofrimento nas prisões da Síria. Ele mal consegue comer o pão preparado por Hatice, sua esposa. "Foi tortura após tortura", relembra ele, descrevendo os golpes de cassetete que recebeu na boca dos guardas da temida prisão de Branche Palestine, em Damasco.

Preso em 2004 sob acusação de contrabando, Mehmet foi libertado apenas nesta semana e reencontrou sua família no vilarejo de Magaracik, no sul da Turquia, a poucos minutos da fronteira com a Síria. "Minha família achava que eu estava morto", conta o homem, que aparenta 20 anos a mais do que sua idade.

Na noite de sua libertação, Mehmet ouviu tiros e começou a rezar. "Achei que era o fim." Pouco depois, rebeldes que haviam invadido Damasco abriram as portas da prisão, encerrando anos de sofrimento que ele compara a viver "em um caixão".