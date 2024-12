Qual o futuro político da Coreia do Sul após o impeachment de Yoon Suk-yeol?

Na Coreia do Sul, a destituição do presidente Yoon Suk-yeol no sábado (14) gera incertezas sobre o futuro de seu partido, após a tentativa do ex-chefe de Estado de impor a lei marcial no país.

Nesta segunda-feira (16), Han Dong-hoon renunciou à liderança do Partido do Poder Popular (PPP). Ele alegou que o apoio à lei marcial é contrário aos valores da legenda.

Doze parlamentares do partido governista se aliaram à oposição, o que possibilitou a votação de sábado (14) a favor do impeachment.