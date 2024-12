Tribunal da Coreia do Sul inicia avaliação do impeachment de Yoon

Yoon, promotor de carreira antes de se tornar presidente em sua primeira candidatura a um cargo eletivo, nomeou um ex-promotor, Kim Hong-il, para liderar uma equipe de advogados na revisão do impeachment e nas investigações criminais, informou a mídia local. Kim não pôde ser contatado imediatamente para comentar o assunto.

O governo, liderado pelo presidente interino Han Duck-soo, continuou a tentar tranquilizar os parceiros e investidores internacionais, enquanto os partidos políticos se comprometeram a cooperar nos esforços para estabilizar a situação.

A surpreendente declaração de lei marcial de Yoon e a crise política que se seguiu assustaram os mercados e os parceiros diplomáticos da Coreia do Sul, preocupados com a capacidade do país de deter a Coreia do Norte, que possui armas nucleares.

Integrantes do Parlamento também levantaram preocupações de que o desastre da lei marcial tenha sido prejudicial em um momento em que a Coreia do Sul precisa se preparar para a segunda Presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, o maior aliado do país.