Prefeito reeleito de Cabreúva, Carlos Mangini, morre aos 58 anos

O prefeito reeleito de Cabreúva (SP), Antonio Carlos Mangini (PL), morreu no domingo (15).

O que aconteceu

Mangini estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, por complicações de um câncer no pâncreas. Ele foi diagnosticado em 2021, pouco após assumir o primeiro mandato na prefeitura. Enquanto enfrentava a doença, foi reeleito em outubro com 59,66% dos votos.

Carreira na política. Policial militar aposentado, antes de assumir cargos como prefeito, o político foi vereador por dois mandatos (2004 e 2016), trabalhou como secretário de Segurança Pública de Itu e como corregedor da Guarda Municipal de Itupeva.