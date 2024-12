Familiares farão vigília na Venezuela por libertação de manifestantes presos após eleição de Maduro

A mãe de um dos presos afirmou que "o diretor da prisão disse que protestando, a única coisa que eu conseguiria seria atrasar a liberação do meu filho". Familiar de outro preso político disse que ele evita dar detalhes do que acontece dentro da prisão por medo de represálias. "Eles ficam intimidados para não nos contar o que está acontecendo, sob ameaça de ter suspendidas as visitas ou seus processos judiciais atrasados".

Humberto Prado, diretor do Observatório Penitenciário da Venezuela (OVP), ressalta que "o medo imposto aos familiares não busca apenas impedir que as denúncias cheguem à comunidade internacional, mas também consolidar a narrativa oficial que apresenta o regime como vítima de uma conspiração. Este duplo propósito permite ao Estado justificar a repressão e manter o controle". Para o Observatório Venezuelano de Prisões (OVP), "esta repressão responde a uma preocupante estratégia de intimidação por parte do regime".

Colômbia oferece custódia a asilados

Nesta segunda-feira (16), o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia reiterou sua disposição de assumir a custódia da Embaixada da Argentina em Caracas, até então sob responsabilidade do Brasil, e dos seis asilados que estão no local desde março deste ano.

A Colômbia pediu ao governo de Nicolás Maduro o cumprimento do direito internacional e reiterou a oferta, feita em março, para ajudar na crise política e diplomática. As autoridades colombianas destacaram que o país foi transformado em uma nação de trânsito e recepção de venezuelanos, ressaltando "nossa tradição histórica de fornecer refúgio e asilo a quem precisa"

Os seis asilados da equipe de Maria Corina Machado que desde março deste ano estão na Embaixada da Argentina em Caracas continuam aguardando a resolução do caso. Seja por meio de um salvo-conduto para sair do lugar ou que o governo venezuelano aceite a proposta feita por outro país para custodiar a residência diplomática. Até o momento, a gestão de Nicolás Maduro não respondeu se aceitará ou não a proposta feita pela Colômbia.