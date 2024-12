Juiz rejeita pedido de anulação de condenação de Trump no caso Stormy Daniels

No entanto, o juiz Merchan rejeitou a maior parte das alegações, afirmando que, mesmo que algumas provas estivessem relacionadas a atos oficiais, a utilização dessas evidências como parte de um caso de falsificação de registros comerciais "não representa nenhum perigo de intrusão na autoridade e função do Poder Executivo".

O magistrado destacou ainda que, mesmo que os promotores tivessem incluído provas que pudessem ser contestadas com base na alegação de imunidade, "tal erro seria irrelevante, dada a esmagadora evidência de culpa" apresentada no caso. Segundo os promotores, as provas questionadas representaram apenas "uma pequena parte" de todo o conjunto probatório.

A decisão foi criticada pela equipe de comunicação de Trump. Steven Cheung, diretor de comunicação do presidente eleito, classificou o parecer de Merchan como uma "violação direta da decisão da Suprema Corte sobre imunidade e de outras jurisprudências de longa data". Cheung declarou ainda que "este caso ilegal nunca deveria ter sido aberto, e a Constituição exige que ele seja imediatamente encerrado".

Procurado pela imprensa, o gabinete do procurador do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que lidera a acusação contra Trump, se recusou a comentar a decisão.

Entenda o caso

O caso Stormy Daniels envolve o pagamento de US$ 130 mil (cerca de 780 mil reais) à atriz de filmes adultos Stormy Daniels, supostamente para silenciá-la sobre um caso extraconjugal com Donald Trump em 2006, alegação que o ex-presidente nega.