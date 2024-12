'Estão congelando bolinhas': quais os riscos das 'guerras' de armas em gel

Armas de gel são amplamente comercializadas; compra não há restrições Imagem: Reprodução/Mercado Livre

Segundo a especialista, alguns participantes das disputas estão guardando as balas em congeladores para que fiquem duras. "Ela deixa então de ser uma bala de gel e vira uma bala de gelo, o que tem um impacto totalmente diferente e pode levar a um outro tipo de dano, até com rasgos ou dilacerações da córnea mais graves", explica. Algumas das condições causadas pelo impacto da bolinha de gel podem evoluir para consequências mais graves, como a cegueira, caso não sejam devidamente diagnosticados e tratados.

As unidades de atendimento estão recebendo as vítimas com ferimentos causados pelo produto. No Recife, a maior emergência oftalmológica do estado recebeu, entre os dias 30 de novembro e 13 de dezembro, 79 pessoas feridas nos olhos por conta das guerras com este tipo de produto. Além dos riscos aos olhos, é possível que as bolinhas de gel causem hematomas em outras regiões do corpo, como o abdômen e as coxas.

Além dos riscos à saúde, as armas de gel representam, também, um perigo à segurança pública. A semelhança com modelos reais faz com que as armas de gel sejam utilizadas para intimidação de vítimas e consolidação de crimes. Segundo a promotora Tathiana Barros, há casos de arrastão nos quais os assaltantes estavam portando armas do tipo.

A Secretaria do Estado de Segurança Pública de Sergipe explica que as armas de gel podem potencializar ações violentas. Segundo o órgão, este tipo de equipamento pode provocar reações de força policial e "até mesmo de civis em legítima defesa".