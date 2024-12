Síria promete novo 'jihadismo pragmático'. Dá para acreditar?

Anote, aí: há uma nova expressão cunhada e usada diariamente pelos especialistas em geopolítica, operadores do direito internacional e 007 da inteligência ocidental: "Jihadismo pragmático".



A expressão nasceu dos pronunciamentos de Mohammed al-Jolani, o líder do principal movimento rebelde que colocou fim aos 54 anos das ditaduras sangrentas da família Assad -- o pai Hafez, morto em 2000, e filho sucessor, Bashar.

Quem é al-Jolani

Al-Jolani é o líder do grupo rebelde HTS (Hayat Tahrir Al Sham). O seu nome foi dado por haver nascido nas colinas do Golã, anexadas por Israel em 1967.



Na cidade de Majdal Shams, no final de julho deste ano, o hezbollah libanês, que ajudou a sustentar a mando do Irã a ditadura síria de Bashar al-Assad, disparou um foguete que matou 11 crianças e jovens que jogavam futebol num campo esportivo, em área ocupada por Israel.



O HTS nasceu com jihadistas dissidentes da Al Qaeda e do Estado Islâmico.



Na sua constituição original, focou na restauração da antiga região do Levante árabe, composta atualmente pela Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia e na província turca de Hatay.

'Jihadismo pragmático'

Em sua primeira entrevista coletiva dada em Damasco, al-Jolani afirmou que o HTS governará a Síria até março de 2025.



A partir daí, a Síria realizará eleições livres, com participação de todos, e elegerá uma assembleia constituinte.



Na entrevista, al-Jolani disse que a Síria deve se transformar num país com povo livre, com constituição, sem perseguições às minorias e uma nação integrada à comunidade internacional.



Os traidores da pátria --Bashar al-Assad, os militares e funcionários públicos que mataram opositores, torturam os cidadãos sírios e prenderam os participantes da Primavera Árabe iniciada em 2011-- serão, segundo al-Jolani, submetidos às leis sírias e ao devido processo legal, com ampla defesa. Depois de condenados, não receberão anistia.



Al-Jolani contou que está preparando um lista dos traidores da pátria e pedirá ajuda às organização internacionais e às não governamentais, para que não falte nenhum.