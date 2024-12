Síria poderá se desvencilhar do narcoestado criado por Assad com a droga captagon?

Maher Assad, um irmão de Bashar e temido comandante da Quarta Divisão, a unidade de elite do Exército, é considerado o líder do tráfico de captagon no país, junto com um sócio, Amer Jiti, segundo o HTS. O paradeiro de Maher continua desconhecido desde a queda do irmão. Mas foi a venda dessa droga que permitiu à família Assad contornar as sanções ocidentais e salvar a economia síria destruída por 13 anos de guerra. A indústria do captagon é avaliada em pelo menos US$ 10 bilhões (R$ 61 bilhões).

O captagon era a marca comercial do cloridrato de fenetilina, um medicamento desenvolvido na década de 1960 para tratar a narcolepsia, um distúrbio do sono, e também hiperatividade e déficit de atenção. Posteriormente, o remédio foi banido em vários países por ser viciante e produzir graves efeitos colaterais.

A droga sintetizada na Síria passou a ser distribuída nos vizinhos Jordânia e Iraque. Em 2021, o tráfico da droga teria gerado US$ 5,7 bilhões (R$ 34 bilhões), segundo o New Lines Institute. Caroline Rose recorda que a substância chegou a servir como alavanca de pressão diplomática. Foi com a promessa de Bashar al-Assad de lutar contra o tráfico que a Síria recuperou o seu lugar na Liga Árabe em 2023, depois de ter sido excluída na sequência da repressão sangrenta da revolta popular de 2011.

Vizinhos também produzem a droga

Em seu discurso da vitória na Grande Mesquita Omíada, após liberar Damasco da família Assad, o líder do HTS acusou o "tirano" de ter transformado o país no "maior fabricante de captagon do mundo" e prometeu "purificar" a Síria. Recentemente, combatentes do HTS divulgaram vídeos queimando milhares de comprimidos da droga no aeroporto militar de Mazzeh, nos arredores da capital síria.

A especialista Caroline Rose acredita que "as instalações na Síria serão desmanteladas", mas o comércio da droga não irá desaparecer a curto prazo. A produção deve diminuir, mas o Hezbollah ainda fabrica o captagon no Líbano. Por isso, Rose considera que ainda é cedo para avaliar se a substância será erradicada, principalmente porque ainda há uma forte demanda na região. Os traficantes irão procurar novos locais de produção fora da Síria e do Líbano, como no Iraque ou no Kuwait, onde já foram identificados locais de produção.