Veto de Trump e Musk colocam EUA em risco de paralisia orçamentária

O presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, está sob pressão dos democratas para voltar ao acordo negociado anteriormente, mas seus partidários rejeitam qualquer texto que não inclua cortes de gastos para compensar as novas ajudas.

A paralisação do governo implicaria no fechamento das agências federais e pode, potencialmente, deixar quase um milhão de trabalhadores sem salários durante o Natal.

A probabilidade do "shutdown" aumentou quando Donald Trump rejeitou o projeto de lei negociado por republicanos e democratas, ao considerá-lo "ridículo e oneroso". Ele exigiu que o projeto de lei aumentasse ou até mesmo eliminasse o teto de endividamento do país, ou protelasse o prazo do teto da dívida até janeiro de 2027.

Elon Musk utiliza rede X para criticar acordo

Elon Musk, doador de campanha e aliado de Trump, utilizou sua rede social X, onde tem 208 milhões de seguidores, para criticar o acordo anterior.

O novo texto mantém as agências federais em funcionamento até meados de março, disse Trump, mas permite ao governo continuar aumentando a dívida, sem passar pelo Congresso, durante dois anos. Além disso, destina 110 bilhões de dólares (R$ 680 bilhões, na cotação atual) em ajuda para catástrofes naturais.