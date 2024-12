Barcelona chega à pausa de fim de ano em queda livre

- Cinco pontos em 21 -

Os números não enganam: cinco pontos somados nos últimos 21 disputados. Tudo começou com a derrota por 1 a 0 para a Real Sociedad. Depois, empate com o Celta de Vigo (2 a 2), derrota em casa para o Las Palmas (2 a 1), empate com o Betis (2 a 2) e nova derrota como mandante com o Leganés (1 a 0).

Uma série negativa que levou o técnico Hansi Flick a dizer que novembro foi um mês de "m...", muito longe do deslumbrante início de temporada, com 11 vitórias (sete consecutivas) nas 12 primeiras rodadas, entre elas a goleada por 4 a 0 sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Desde então (26 de outubro), o Barcelona só venceu Espanyol e Mallorca no Campeonato.

- "Orgulhoso e decepcionado" -

Os 38 pontos no primeiro turno estão muito longe dos 54 que a equipe somou na temporada 2022/2023, quando era treinada por Xavi Hernández, e inclusive abaixo dos 41 do último campeonato.