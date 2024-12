Avião caiu no Cazaquistão por 'interferência externa', diz investigação preliminar

O Kremlin disse nesta sexta-feira que não faria comentários antes do fim da investigação.

"Uma investigação está em andamento. Acreditamos que não temos o direito de fazer comentários antes das conclusões da investigação", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

O Embraer 190 da Azerbaijan Airlines caiu com 67 pessoas a bordo.e pegou fogo em circunstâncias que ainda não esclarecidas. A queda ocorreu perto de Aktaou, um porto no Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão, longe de seu destino. De acordo com as autoridades, 38 pessoas morreram e 29 sobreviveram.

Poucas horas após o acidente, uma autoridade dos EUA e a mídia, citando fontes do Azerbaijão, já haviam dito que um míssil de defesa aérea russo era a explicação mais provável para a tragédia. O avião teria sido atingido quando se aproximava do aeroporto de destino na Rússia, antes de desviar a rota para o Cazaquistão, onde caiu.

Nenhum dos países envolvidos ainda confirmou publicamente essa versão.

A Força Aérea Brasileira e a Embraer informaram ontem que estão ajudando nas investigações.