'Brasil escapou do pior': Le Monde volta a destacar relatório da PF sobre tentativa de golpe com 'participação direta' de Bolsonaro

O correspondente do diário no Brasil também descreve a convocação do alto comando militar para uma reunião com Bolsonaro no início de dezembro de 2022. No entanto, o general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército, não aderiu à ideia de golpe, o que teria irritado lideranças das Forças Armadas.

Ainda assim, o plano entra em execução em 15 de dezembro, sob o comando do general Walter Braga Netto. A matéria descreve a troca de mensagens dos chamados "kids pretos" por meio de celulares descartáveis e os codinomes de países: Alemanha, Argentina, Gana, Japão. Mas Le Monde lembra que o grupo resolveu abortar a operação, provavelmente por uma mudança no cronograma do STF.

A sequência da história foi relatada por jornais do mundo inteiro: Bolsonaro deixa o Brasil, em direção dos Estados Unidos, e a posse de Lula é sucedida pela invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e da sede do STF por militantes da extrema direita. A novela parece se encaminhar para o fim com a revelação do relatório da Polícia Federal e com o indiciamento de 37 homens, entre eles, 24 militares, suspeitos de terem participado do plano de golpe.

Le Monde ressalta que um dos indiciados é o próprio Bolsonaro, cuja participação no projeto foi "direta e efetiva", afirma o relatório da PF. O ex-presidente pode ser condenado a até 28 anos de prisão. Já o "Brasil escapou do pior", conclui o jornal.