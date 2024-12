Rebeldes iemenitas revidam e reivindicam ataque com míssel ao aeroporto de Tel Aviv em Israel

Quatro pessoas foram mortas no ataque ao aeroporto na quinta-feira e cerca de 20 turistas e funcionários ficaram feridos, disse Fayçal al-Sayani, vice-ministro dos transportes do governo rebelde, nesta sexta-feira. Duas outras pessoas foram mortas em outras partes do país em ataques israelenses, de acordo com os houthis.

Ataque ao aeroporto onde estava chefe da OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estava no aeroporto da capital no momento do bombardeio de quinta-feira e reportou no X que estava "são e salvo".

No entanto, um membro da tripulação de seu avião ficou ferido. Tedros faz parte de uma delegação que está visitando o Iêmen para tentar garantir a libertação de 17 funcionários da ONU detidos pelos rebeldes houthis e fazer um balanço da situação catastrófica da saúde no país, que se encontra no auge de uma guerra civil.

De acordo com uma declaração da autoridade de aviação civil local, os ataques ocorreram no momento em que a aeronave da delegação da ONU "estava prestes a embarcar".

O exército israelense confirmou os ataques, que, segundo ele, foram realizados contra "alvos militares" em resposta aos "repetidos ataques" dos houthis.