Manifestantes vão às ruas na Geórgia antes da posse de novo presidente de extrema direita

Os manifestantes exigiam a soltura das pessoas detidas durante os protestos anteriores e a convocação de novas eleições legislativas.

As eleições legislativas de outubro, vencidas pelo partido governista "Sonho Georgiano", desencadearam uma crise política no país. A oposição pró-ocidente denuncia a ocorrência de fraudes no pleito.

A decisão das novas autoridades de adiar os esforços para integrar a UE até 2028 provocou várias semanas de manifestações pró-europeias - muitas delas dispersadas pela polícia.

Novas eleições?

Mikheil Kavelashvili, que toma posse no domingo, é conhecido por suas posições ultraconservadoras e antiocidentais, que integram o programa de governo do partido Sonho Georgiano.

Embora os poderes presidenciais sejam limitados na Geórgia, a posse deve gerar uma nova mobilização dos apoiadores à adesão rápida do país à UE.