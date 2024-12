Justiça dá 48 h para Prefeitura de SP explicar aumento na tarifa de ônibus

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) determinou que a prefeitura da capital explique em até 48 horas a decisão de aumentar a tarifa do transporte coletivo por ônibus para R$ 5 a partir de janeiro.

O que aconteceu

A Justiça deu o prazo de 48 horas para a gestão municipal apresentar os estudos que embasaram o aumento. A decisão foi divulgada neste sábado (28).

A decisão julgou uma ação popular movida por parlamentares do PSOL que pedia a suspensão do aumento. De acordo com a deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Giannazi e do vereador Celso Giannazi, a reunião do CMTT (Conselho Municipal de Trânsito e Transporte), que definiu o aumento, foi feita "sem convocação prévia" e não contou com "participação popular".