Ondas gigantes no litoral Pacífico do Peru e Equador provocam uma morte e fechamento de portos

No Peru, 31 pescadores que estavam presos no mar foram resgatados no sábado (28) à tarde pela marinha e levados para a cidade de Tumbes, no noroeste do país, conforme a imprensa local.

No entanto, um deles afirmou à rádio Exitosa que pelo menos 180 de seus colegas ainda estavam no mar, em situação de emergência, segundo a Agência France-Presse. Na costa, as ondas danificaram dezenas de barcos de pesca artesanal.

Dos 121 portos do país, 91 foram fechados até o dia 1º de janeiro, e o acesso às praias foi restrito, anunciou o Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN) por meio de seu perfil no X (antigo Twitter).

De acordo com o aviso emitido na sexta-feira, esse fenômeno começou em 25 de dezembro, deve durar até o dia 1º de janeiro e afetar gradualmente diferentes áreas das costas norte, central e sul do país.

A prefeitura de Callao, o maior porto do Peru, localizado perto da capital Lima, proibiu o acesso a todas as praias de sua jurisdição e fechou a turística praça Grau, na orla, que foi completamente inundada pelas ondas, conforme um jornalista da AFP no local.

Impacto na pesca

"Essas ondas não são como as outras. E os mais afetados são os pescadores", afirmou à AFPTV Roberto Carrillo Zavala, prefeito do distrito de La Cruz, no norte do país, que sobrevoou a costa de helicóptero acompanhado do ministro da Defesa do Peru, Walter Astudillo Chavez.