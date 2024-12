"São os cidadãos que decidem, não os donos das redes sociais", diz Scholz após Musk declarar apoio à extrema direita alemã

O chanceler alemão Olaf Scholz, o vice-chanceler Robert Habeck, e outras lideranças políticas do país denunciaram nesta terça-feira (31) o apoio do bilionário norte-americano Elon Musk ao partido de extrema-direita AfD. As eleições legislativas antecipadas acontecem em fevereiro na Alemanha.

"São os cidadãos que decidem, não os donos das redes sociais", disse Scholz em seu discurso de Ano Novo, que será transmitido na noite desta terça-feira. "Não é quem fala mais alto que determina o que acontecerá daqui para frente na Alemanha, mas a grande maioria das pessoas decentes e razoáveis", acrescentou o chanceler.

O vice-chanceler ecologista Robert Habeck, ministro da Economia e Mudanças Climáticas, também criticou a "lógica" e o "sistema" construídos pelo bilionário Elon Musk. Ele chefiará o "Departamento de Eficácia do Governo" de Trump e sua crescente influência preocupa os europeus.