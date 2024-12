Ucrânia encerra trânsito de gás russo que passa por seu território: qual o impacto para a Europa?

Antes do início da invasão da Ucrânia, a Europa dependia do gás russo para garantir cerca de 40% do seu abastecimento e grande parte do produto transitava pela Ucrânia. Hoje, essa oferta gira em torno de 15%.

"O fim do trânsito de gás russo através da Ucrânia terá pouco impacto no abastecimento europeu porque o volume que passa pelo país é muito baixo", analisa Anna Créti, professora de Economia na Universidade Paris-Dauphine.

Segundo ela, a União Europeia também se organizou para garantir o abastecimento e ter gás em quantidade suficiente para não depender do gasoduto russo.

"O comércio do gás russo foi substituído pelo comércio do gás liquefeito, vendido pelos Estados Unidos e outros países, como a Noruega ou nações da África do Norte, que já eram fornecedores", explicou à RFI.

Na Ucrânia, 22.000 quilômetros de gasodutos foram construídos para conectar a Rússia à Europa. A rota ucraniana é essencial porque abastece diretamente os países europeus. Em média, 15 bilhões de metros cúbicos de gás russo usam essa rota por ano para chegar ao seu destino.

Riscos para Eslováquia e Moldávia

A Eslováquia é o país que poderia ser mais afetado por esta medida, já que o gás russo representa cerca de 90% de suas importações. A situação é equivalente para a Moldávia, que depende de 70% do trânsito ucraniano de gás russo.