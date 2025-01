EUA: com apoio de Trump e Musk, Mike Johnson é reeleito presidente da Câmara dos Deputados

Tradicionalmente uma formalidade, a eleição do speaker, como é chamado o presidente da Câmara dos Deputados, passou por uma turbulência incomum nos últimos dois anos, principalmente com a remoção sem precedentes, há um ano, do presidente anterior, Kevin McCarthy. Essa queda foi orquestrada pela ala mais à direita do Congresso, que já havia acusado McCarthy de ter aumentado o déficit ao ceder demais aos democratas. O episódio deu origem a um psicodrama de 22 dias e expôs as brigas internas no campo republicano.

Faltando menos de três semanas para seu retorno à Casa Branca, Donald Trump queria evitar esse tipo de cenário, especialmente porque, sem um presidente, a Câmara dos Deputados não poderia certificar sua vitória presidencial durante uma sessão marcada para segunda-feira (6).

"Muito consensual"

Johnson conseguiu o cargo em 2023 depois desse episódio que paralisou a Câmara dos Representantes durante semanas. Mas alguns membros de seu partido o consideram muito consensual e brando em relação aos cortes de gastos.

Donald Trump saudou o resultado. O presidente eleito considerou que a vitória de Johnson era um sinal de "bom senso" e disse que "a América será ainda maior que antes".

O bilionário Elon Musk, cada vez mais influente na esfera política norte-americana, também havia expressado seu apoio a Johnson durante o voto.