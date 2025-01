Equipe que investiga acidente aéreo na Coreia do Sul inicia remoção dos destroços da aeronave

"Esperamos que todos os restos mortais sejam encontrados nesta área. Teremos que esperar até amanhã para ter os resultados", acrescentou.

A aeronave, que voava de Bangkok para Muan, uma cidade a cerca de 290 quilômetros ao sul de Seul, emitiu um alerta de socorro e pousou de barriga para baixo, antes de colidir em alta velocidade com uma parede de concreto, no final da pista.

Todos os ocupantes da aeronave morreram, exceto uma aeromoça e um comissário.

A causa exata do acidente permanece desconhecida. A colisão com um pássaro, associada a um eventual defeito no trem de pouso é, por enquanto, a hipótese mais plausível, na opinião de especialistas da aviação.

A polícia prometeu esclarecer rapidamente as causas e responsabilidades do desastre. Mas, de acordo com o Ministério dos Transportes sul-coreano, a investigação deve demorar entre seis meses e três anos.