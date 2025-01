O ano de 2025 será decisivo para o clima, em meio a um contexto internacional turbulento

O ano de 2025 será decisivo para o clima. Embora as catástrofes climáticas aumentem a olhos vistos, tornando cada vez mais urgente a adoção de medidas de mitigação, o contexto político internacional, incerto e turbulento, associado aos cortes de orçamento nas principais economias do mundo dificultam o trabalho e as respostas esperadas na COP30, em Belém.

O contexto geopolítico está mais tenso do que nunca, relegando o clima para segundo plano, com as guerras em Gaza e na Ucrânia, os conflitos comerciais à vista com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, a instabilidade política na França, Alemanha, Austrália e no Canadá, a ascensão da populismo e o negacionismo climático, resume a reportagem publicada no Le Monde nesta sexta-feira (3).

Trump deu um choque na diplomacia climática ao prometer retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris no primeiro dia de seu mandato, em 20 de janeiro, saída que entrará em vigor um ano depois. Este contexto faz de 2025 o mais complexo desde a assinatura do Acordo de Paris, em 2015.