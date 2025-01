Ataques dos rebeldes houthis do Iêmen se tornam verdadeiro desafio para defesa israelense

O exército israelense anunciou na sexta-feira (3) ter interceptado um míssil e um drone vindos do Iêmen, em ataques reivindicados pelos rebeldes houthis. Esse cenário tem se repetido desde o ataque de 7 de outubro e a guerra em Gaza. Os houthis são o último membro do chamado "eixo da resistência" a continuar atacando diretamente Israel.

As ofensivas militares de Israel no Oriente Médio contra aliados do Irã, como o Hezbollah no Líbano, enfraqueceram Teerã, mas Israel ainda enfrenta o desafio dos ataques dos rebeldes houthis do Iêmen, também aliados do Irã, que continuam sendo os únicos a lançar projéteis diariamente contra o território israelense.

Após os duros golpes sofridos pelo Hezbollah ao longo do último ano, o grupo islâmico apoiado pelo Irã, a principal ameaça agora vem dos houthis, grupo xiita que controla Sanaa, a capital do Iêmen, localizada a quase 2.000 quilômetros de Israel.