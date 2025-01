Dez anos depois, atentados contra jornal Charlie Hebdo ainda são uma ferida aberta na França

Mesmo se a edição terá caricaturas de Benjamin Netanyahu ou de Emmanuel Macron, imagens de Jesus ou de Maomé, assim como os temas religiosos, praticamente desapareceram. Como se esses temas tivessem se tornado delicados demais para serem tratados com ironia. Até porque algumas das vítimas diretas dos ataques ainda vivem suas consequências.

A revista L'Express, que também dedica seis páginas ao tema neste fim de semana que antecede o aniversário de dez anos dos ataques, conta que Riss, um dos sobreviventes do atentado e que atualmente dirige Charlie Hebdo, vive até hoje acompanhado de policiais que cuidam de sua segurança, temendo um novo ataque. Pois, como resume a reportagem, o contexto atual não é muito melhor que há dez anos.

"Esses aniversários servem para lembrar os mortos, mas também para celebrar aqueles que sobreviveram e fazer um balanço", resume a revista, que elenca os ataques registrados na França desde então, como a morte do professor Samuel Paty, decapitado por ter mostrado caricaturas publicadas pelo Charlie Hebdo na sala de aula, ou o antissemitismo crescente no país, principalmente desde os ataques do Hamas contra Israel em outubro de 2023. "Esse aniversario é triste não apenas porque ele relembra os atentados que arrasaram a França. Ele é triste porque, dez anos depois, só conseguimos fazer um balanço sombrio", resume a revista L'Express.