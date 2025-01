'Receberia com honras', diz Bolsonaro sobre soldado de Israel investigado

Vagdani, 21, é acusado de participar da demolição de casas de palestinos em Gaza, no final de 2024, usando explosivos fora de situações de combate. As casas serviam de abrigo para palestinos deslocados internamente após o início do conflito. A acusação foi feita pela Fundação Hind Rajab (HRF), uma organização internacional, sediada na Bélgica, que defende os direitos de palestinos.

A investigação da PF foi aberta em 30 de dezembro, por determinação da Justiça Federal do Distrito Federal. A Justiça, por sua vez, atendeu pedido de advogados brasileiros contratados pela HRF.

Na ocasião, Vagdani estaria em Morro de São Paulo, no sul da Bahia. Não se sabe a data em que ele deixou o Brasil. Em nota à imprensa, a chancelaria de Israel disse que entrou em contato com o soldado e sua família ao longo do processo na Justiça brasileira. E que "acompanhou" a retirada do soldado do Brasil.

Ação na Justiça brasileira também cita postagens do soldado em redes sociais. De acordo com a organização, Vagdani postou em redes sociais imagens da destruição em Gaza com a frase: "que possamos continuar destruindo e esmagando este lugar imundo sem pausa, até os seus alicerces".

Publicações no Facebook de Yuval Vagdani, antes de ele ocultar o perfil, mostram várias fotos em Gaza Imagem: Reprodução

Também neste domingo, um ministro israelense divulgou uma carta condenando a decisão da Justiça brasileira de abrir a investigação. Amichai Chikli, ministro de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel, direcionou a carta ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), descrito como um "amigo de Israel".