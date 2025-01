Agricultores franceses revoltados ameaçam bloquear Paris com tratores

Uma reunião que chegou tarde demais aos olhos da Coordination rurale, o segundo maior sindicato agrícola da França, que manteve seus protestos deste domingo, disse Patrick Legras, porta-voz da organização, à agência Reuters.

Os agricultores enfurecidos, reconhecíveis por seus chapéus amarelos, estão ameaçando bloquear o acesso à capital nesse dia de tráfego intenso ligado ao retorno das férias de Natal.

As autoridades de segurança de Paris e Val-de-Marne proibiram "todas as reuniões não declaradas" no centro de Paris e perto do mercado de Rungis (um dos maiores mercados da França) das 18h deste domingo até o meio-dia de segunda-feira, hora local.

A comunidade agrícola da França pede a aplicação de medidas cuja implementação foi retardada pela instabilidade política causada pela dissolução da Assembleia Nacional e pela subsequente censura ao governo do ex-premiê Michel Barnier.

Mercosul, a pedra no sapato dos agricultores franceses

As exigências dos sindicatos incluem o fim da transposição excessiva de padrões e um melhor controle das importações.