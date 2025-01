Retomada de negociações para trégua em Gaza não inibe ataques persistentes de Israel em território palestino

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou na quarta-feira intensificar os ataques a Gaza se o Hamas continuasse a disparar foguetes. No domingo, em outra frente, ele acusou o Hezbollah libanês de não respeitar os termos do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro e advertiu que seu país poderia ser "forçado a agir".

Katz argumentou que os combatentes do Hezbollah ainda não haviam se retirado para o norte do rio Litani, no sul do Líbano, a cerca de 30 quilômetros da fronteira, e que isso poderia representar um perigo para a população israelense.

Desde o início do cessar-fogo, os dois lados têm se acusado mutuamente de repetidas violações. O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, advertiu no sábado que seu movimento estava pronto para responder se Israel continuasse a não respeitar o acordo.

Em Doha, não há ainda nenhuma perspectiva sobre as discussões em andamento por um cessar-fogo na Faixa de Gaza, onde nenhuma trégua duradoura foi alcançada desde a trégua de uma semana no final de novembro de 2023, apesar dos esforços diplomáticos liderados pelo Catar, Egito e Estados Unidos.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.208 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Pelo menos 45.805 pessoas, principalmente civis, foram mortas na campanha militar de retaliação de Israel em Gaza, de acordo com os últimos números divulgados no domingo pelo Ministério da Saúde do Hamas.