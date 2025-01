Acidente aéreo na Coreia do Sul: transcrição da caixa-preta com diálogo dos pilotos está quase pronta

O conteúdo do CVR (Cockpit Voice Recorder), uma das caixas-pretas do Boeing 737-800 da Jeju Air, que bateu no muro do Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, em breve estará disponível para análise, de acordo com a equipe que investiga o acidente. A catástrofe, ocorrida em 29 de dezembro, deixou 179 mortos. Apenas dois membros da tripulação sobreviveram.

"A conclusão da transcrição do gravador de voz da cabine (CVR) é esperada para esta segunda-feira e o gravador de dados de voo (FDR) está sendo preparado e será transferido para os Estados Unidos para análise", escreveu o Ministério do Planejamento sul-coreano em um comunicado.

O CVR traz as últimas conversas dos pilotos e ajudará a entender o que aconteceu antes do acidente. O Boeing, que vinha de Bangkok, na Tailândia, pousou no aeroporto de Muan antes de colidir em alta velocidade com um muro, no final da pista.