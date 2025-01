Nicolas Sarkozy começa a ser julgado acusado de ter recebido ajuda financeira de ditador líbio

Em primeiro lugar, Kadafi foi recebido com grande pompa em 2007 por Nicolas Sarkozy, o presidente recém-eleito, durante uma visita polêmica a Paris, a primeira em três décadas. Na época, o líder líbio instalou uma tenda nos jardins do hotel Marigny, uma das residências do presidente, situada perto do palácio do Eliseu, no 8º distrito da capital.

Houve também a assinatura de grandes contratos e uma ajuda judicial para Abdallah Senoussi, diretor de inteligência líbio condenado à prisão perpétua em sua ausência na França por seu papel em um ataque terrorista em 1989, que custou a vida de 170 pessoas, incluindo 54 cidadãos franceses. Cerca de 20 parentes das vítimas desse ataque são partes civis no julgamento.

(Com informações da AFP)