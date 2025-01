Aeroporto de Damasco volta a operar voos internacionais após queda de Assad na Síria

"Estou à espera do meu irmão que não vejo há 17 anos, ele não pôde vir por causa do regime", disse Reem Taghleb, uma mulher de 37 anos da região de Damasco.

"Ele pegou o primeiro avião (...) a nossa alegria é grande pelo seu retorno e pela liberdade do nosso país", acrescenta.

O clima festivo também reinou na sala de embarque, com alguns passageiros fazendo o sinal de vitória. "O aeroporto está totalmente diferente", (do que era no governo anterior), afirma Amal Geroudy, de 45 anos. "Os funcionários que nos trataram com condescendência, hoje sorriem para nós".

"Tive medo que o aeroporto permanecesse fechado e que meu visto expirasse", acrescenta esta mulher que vai se juntar à família nos Emirados Árabes Unidos.

"Novo começo"

Um primeiro avião da empresa nacional Syria Airlines, pintado com as cores da nova bandeira, decolou com destino a Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, por volta das 11h45 locais.