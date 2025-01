Forte terremoto deixa pelo menos 95 mortos e 130 feridos no Tibete

A agência Xinhua informou que as autoridades locais estão visitando as diferentes comunidades do distrito de Dingri para avaliar os impactos do terremoto.

As autoridades enviaram ajuda de emergência, incluindo tendas de algodão, cobertores e outros equipamentos necessários para enfrentar as rigorosas condições climáticas, informou a agência.

As temperaturas na região estão em torno de -8°C durante o dia e podem cair para -18°C à noite, de acordo com o Escritório Nacional de Meteorologia da China.

O distrito de Dingri abriga cerca de 62 mil habitantes e está localizado próximo ao lado chinês do Everest.

O presidente chinês Xi Jinping pediu que "todos os esforços sejam feitos para realizar operações de busca e resgate e para cuidar dos feridos", segundo a CCTV.

"Devemos fazer tudo para minimizar as perdas humanas" e "realocar as pessoas afetadas", afirmou ele.