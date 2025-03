Brasil negocia tarifas com EUA e busca parceiros alternativos

As duas viagens têm grande potencial comercial. No Japão, por exemplo, está em jogo a abertura do mercado para carnes bovinas brasileiras, uma prioridade do presidente Lula. As negociações estão em curso e existe a expectativa de que se anunciem os primeiros carregamentos nesta viagem.

Lula será recebido no Palácio Imperial pelo imperador Naruhito, deferência que concede apenas uma vez por ano a chefes de Estado. O brasileiro será o primeiro desde a Covid-19. Representantes de empresas brasileiras, entre elas a JBS, uma das maiores produtoras de carnes do país, participam de fórum na capital japonesa.

O comércio do Brasil com o Japão, país de 120 milhões de habitantes e com enorme comunidade brasileira esta em torno ele US$ 11 bilhões a US$ 12 bilhões por ano. Já foi de US$ 20 bilhões no passado. Lula estará em Tóquio nos dias 25 e 26/03.

O Vietnã é outro país asiático importante. Além de emergente, é também integrante da ASEAN, a associação dos países do sudeste asiático, de quem o Brasil também pretende se aproximar. Existe a perspectiva de que Lula seja convidado a participar da cúpula da ASEAN este ano.

O comércio bilateral com o Vietnã anual é de cerca de US$ 8 bilhões. Parece pouco, mas é maior do que o fluxo que tem com alguns países europeus Lula já havia sido o primeiro presidente brasileiro a ir ao país em 2007.

A ideia é consolidar as relações. O Vietnã importa do Brasil commodities como soja, milho e algodão, enquanto exporta produtos eletroeletrônicos, pneus, roupas e calçados. Ele estará em Hanói, no Vietnã entre os dias 27 e 28/03.