Sheinbaum rejeita possibilidade de ações militares dos EUA contra cartéis no México

Durante a audiência no Senado, o congressista Chris Coons perguntou a Johnson sua opinião sobre a pertinência de ações militares contra os cartéis em território mexicano sem o conhecimento ou consentimento do governo do México.

"Sei que o presidente Trump leva muito a sério sua responsabilidade de proteger a vida dos cidadãos norte-americanos e, se houvesse um caso em que essas vidas estivessem em risco, acredito que todas as opções estariam sobre a mesa", respondeu o indicado.

No entanto, ele esclareceu: "Nosso primeiro desejo seria que isso fosse feito em colaboração com nossos parceiros mexicanos".

As declarações de Johnson ocorrem três semanas após o governo Trump ter designado como terroristas oito grupos criminosos latino-americanos, seis deles mexicanos, acusando-os de introduzir fentanil nos Estados Unidos.

Na ocasião, Sheinbaum alertou que, embora fosse uma decisão autônoma de Washington, isso não deveria servir como uma "oportunidade (...) para invadir" a "soberania" mexicana.

Nesta sexta-feira, a presidente afirmou que há "muito boa coordenação" entre México e Estados Unidos, que compartilham uma fronteira de 3.100 km, baseada na "confiança mútua" e no respeito à soberania de cada nação.