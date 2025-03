EUA se preparam para novas tempestades após tornados que deixaram 33 mortos no centro e sul do país

Em um comunicado divulgado na rede social X, as autoridades do Estado do Missouri, no centro, confirmaram 12 mortes relacionadas com a tempestade da véspera. "Estamos trabalhando sem descanso para levar ajuda aos necessitados e avaliar os danos", reiterou o post.

Na sexta-feira, o governador do Missouri, Mike Kehoe, já havia declarado estado de emergência no Estado, diante da previsão da chegada de tornados. Fotos divulgadas pelas autoridades mostram casas destruídas, caminhões virados nas estradas e barcos empilhados uns sobre os outros em portos. Árvores e postes foram arrancados da terra por ventos fortes.

"Nunca vivi algo tão assustador. Tudo aconteceu muito rápido, parecia que nossos tímpanos iam estourar", disse Alicia Wilson, moradora da pequena cidade de Villa Ridge, no Missouri, ao canal de TV KSDK

Acidentes rodoviários

No Estado vizinho do Kansas, pelo menos oito pessoas morreram numa série de acidentes com cerca de cinquenta veículos, disse a polícia local. Segundo as autoridades, uma "violenta tempestade de areia" reduziu consideravelmente a visibilidade nas estradas.

No sudeste, o governador do Mississippi, Tate Reeves, relatou no X a morte de seis pessoas. No Estado do Arkansas, três pessoas morreram e pelo menos 29 ficaram feridas, segundo as autoridades. A governadora republicana Sarah Huckabee Sanders disse ter conversado com o presidente americano, Donald Trump, sobre as fatalidades.