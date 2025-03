Temendo ataques russos, Polônia e países bálticos devem sair de acordo que proíbe uso de minas terrestres

Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia estão considerando se retirar da Convenção de Ottawa que proíbe minas terrestres antipessoais. Os quatro países, que são membros da Otan, assumiram, nesta terça-feira (18), que temem a ameaça militar representada pela Rússia.

"A ameaça militar aos países membros da Otan que fazem fronteira com a Rússia e Belarus aumentou consideravelmente. Com essa decisão, estamos enviando uma mensagem clara: nossos países estão prontos e podem usar todas as medidas necessárias para defender nossos territórios e nossa liberdade", disseram os ministros da Defesa dos quatro países em uma declaração conjunta.

Ao sair da Convenção de 1997 sobre a proibição do uso, armazenamento, produção e transferência de minas antipessoais, conhecida como Tratado de Ottawa, a Polônia e as três repúblicas bálticas poderão armazenar e usar essas minas terrestres novamente.