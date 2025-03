'Tesouro': Caverna pré-histórica descoberta por acaso na França é mostrada pela primeira vez

Na época, Delluc, espeleólogo amador, percebeu um fluxo de ar em um abrigo rochoso e, após remover uma a uma as pedras que obstruíam a entrada, percorreu cerca de 100 metros até se deparar com as primeiras figuras gravadas. "Foi quando senti uma verdadeira explosão de adrenalina ao ver as curvas e silhuetas se entrelaçando acima de minha cabeça", relembrou Delluc, que, com seu equipamento rudimentar de iluminação, teve que voltar, "com a cabeça fervendo" pela grandiosidade do que acabara de encontrar.

Leia tambémVilarejo pré-histórico é descoberto na França após 150 anos de buscas

"Santuário" pré-histórico

Com 1,6 km de extensão, a Caverna de Cussac (Grotte de Cussac, no original em francês) abriga mais de mil figuras, completas ou parciais, de animais e figuras femininas, esculpidas na rocha durante o Período Gravetiano, entre 35.000 e 26.000 anos atrás, ou seja, milhares de anos antes mesmo da famosa Caverna de Lascaux, também na França.

"A Caverna de Cussac é excepcional, especialmente por seu excelente estado de preservação. Acredita-se que tenha sido fechada rapidamente após a sua ocupação, o que ajudou a preservar os vestígios e os solos", destacou Émeline Deneuve, conservadora-chefe de patrimônio na Direção Regional de Assuntos Culturais (DRAC) da região francesa de Nova Aquitânia.

As marcas nas paredes indicam a presença do Urso das Cavernas, um antigo parente do urso pardo (Ursus arctos). E foi nos buracos que esses ursos cavavam para hibernar que foram encontrados restos humanos, contemporâneos da arte rupestre. Seis indivíduos foram identificados.