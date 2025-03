STF decide se Bolsonaro e mais sete viram réus por tentativa de golpe

No cenário econômico, o IBGE divulga na quinta a prévia da inflação do mês de março e, na sexta, dados sobre emprego e desemprego. O Banco Central também divulga a ata da última reunião do Copom que definiu a alta da taxa básica de juros, com as indicações de como a Selic deve variar nos próximos meses.

No esporte, a seleção brasileira enfrenta a Argentina em mais uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo, na terça. A semana terá ainda Corinthians e Palmeiras jogando pelo título do Campeonato Paulista, na quinta, e a primeira rodada do Brasileirão, no sábado. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 24

Plenário virtual do STF segue julgando até sexta ação em que a deputada federal Carla Zambelli é ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O placar está em 3 a 0 pela condenação.

O presidente Lula chega a Tóquio, no Japão, para visita oficial.

Entregadores realizam paralisação nacional, com um ato previsto para ocorrer na Praça Charles Miller, em São Paulo.

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, pede desculpas públicas a famílias de desaparecidos na ditadura, em cerimônia que ocorre no cemitério de Perus, na capital paulista. Na região, foi encontrada, em 1990, uma vala com ossadas de vítimas do regime de exceção.

A Confederação Brasileira de Futebol realiza eleições presidenciais. A CBF deve reeleger Ednaldo Rodrigues depois da desistência da candidatura do ex-jogador Ronaldo.

TERÇA, 25