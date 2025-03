Oposição israelense entra com recurso contra demissão de chefe da agência de segurança interna

A oposição israelense e uma ONG anunciaram nesta sexta-feira (21) que entraram com um recurso contra a decisão do governo de Benjamin Netanyahu de demitir Ronen Bar, chefe do Shin Bet, a agência de segurança interna do país. A medida foi apresentada em nome de quatro partidos da oposição: Yesh Atid, o Partido da Unidade Nacional (centro) do ex-ministro da Defesa Benny Gantz, "Os Democratas" de Yair Golan, e o partido nacionalista Yisrael Beiteinu de Avigdor Lieberman.

O partido de centro-direita Yesh Atid, do líder opositor Yair Lapid, denunciou o "conflito de interesses do primeiro-ministro, com base em informações estrangeiras". Já o Movimento por um Governo de Qualidade, que também se associou ao recurso, acusou o premiê de tomar uma "decisão ilegal, que representa um risco real para a segurança nacional".

Netanyahu justificou a demissão de Ronen Bar, que entrará em vigor em 10 de abril, pela "perda de confiança profissional e pessoal". Mas, de acordo com os críticos do chefe do governo, Bar estava na mira de Netanyahu pelas suas críticas contra o governo israelense após o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.