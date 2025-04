Passarinhar, beijar árvores ou andar na floresta: contato com a natureza faz bem para a saúde

O governo britânico financiou o programa, orçado em quase € 7 milhões, cerca de R$ 44 milhões no câmbio de hoje. Os pacientes plantaram árvores, participaram de projetos de jardinagem comunitária, caminharam, pedalaram na natureza ou tiveram aulas de natação em lagos ou rios.

Os resultados foram publicados em 2024 pelo Departamento Britânico do Meio Ambiente e pela Universidade de Exeter. Antes de participar do programa, os sentimentos de felicidade dos pacientes eram de 5,3 em 10, bem abaixo da média nacional britânica.

Após as atividades na natureza, essa sensação aumentou para 7,5. Os cientistas também constararam uma melhora acentuada no sentimento "de que a vida vale a pena ser vivida", que aumentou de 4,7 para 6,8.

O nível de ansiedade dos pacientes caiu de 4,8 para 3,4 - resultados melhores do que as médias obtidas por alguns psicotrópicos. E com o equivalente a € 600 (R$ 3.830) por paciente, o custo do método foi muito menor do que o de outras terapias cobertas pelo sistema de saúde britânico.

Outras experiências demonstraram que a observação de pássaros tem um efeito favorável na desaceleração de doenças neurodegenerativas, já que os pacientes devem se esforçar para lembrar do nome das aves.

Beijo na árvore

Além da terapia de observação dos pássaros, existe também a sivoterapia, a terapia das árvores, ou shinrin yoku, inventada no Japão, país onde a natureza e as estações pontuam a vida de seus habitantes.