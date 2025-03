"Primavera Brasileira" na Sorbonne Nouvelle visa "reformular imagem" do Brasil na França, diz organizador

Radicado na França há quase 40 anos, Leonardo Tonus ensina literatura brasileira nas universidades do país há 25 anos. Desde então, já participou de vários eventos que celebraram a cultura brasileira, como o primeiro ano do Brasil na França em 2005 ou as homenagens ao Brasil no Salão do Livro de Paris em 1998 e 2015.

Ele acredita que, de lá para cá, o olhar francês sobre o Brasil mudou. "Houve uma mudança, eu diria, radical no sentido de que deixamos de ser um pouco um país exótico, para ser um país, vamos dizer, mais para a contemporaneidade", analisa.

Para Tonus, que foi um dos curadores do Salão do Livro de Paris em 2015, esses eventos de divulgação da cultura brasileira na França e da francesa no Brasil continuam pertinentes.

Fazendo um paralelo com um grande evento realizado na França no final dos anos 1980, logo após o fim da Ditadura Militar, ele diz que a atual temporada cruzada, decidida pelos presidentes Emmanuel Macron e Luis Inácio Lula da Silva, visa "reformular essa imagem do Brasil". Segundo o professor, "como no período ditatorial, nos últimos anos, nós sofremos um pouco o desgaste da nossa imagem de marca", fazendo referência ao governo Bolsonaro.

O organizador da "Primavera Brasileira" antecipa que o diálogo entre os escritores e artistas presentes irá "falar de um Brasil que questiona questões de guerra, questões ligadas ao ecossistema, questões ligadas a representações de sujeitos minorizados dentro da nossa sociedade. Por isso, defende que os eventos vão ajudar a "ganhar espaço e a reformular uma narrativa sobre o que é esse Brasil contemporâneo, o Brasil da diversidade, das diversas vozes. Um Brasil também bastante inquieto com o que acontece no mundo".

Clique na foto principal para assistir à entrevista completa.