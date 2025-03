Líbano alerta para risco de 'nova guerra' após ataques israelenses em seu território

Líderes libaneses denunciaram no sábado (22) a "contínua" agressão israelense contra seu país e alertaram sobre o risco de uma "nova guerra" após os tiros israelenses em seu território. No sábado, três foguetes foram disparados do Líbano em direção a Israel, mas foram interceptados pelo exército israelense. Tel Aviv respondeu com ataques e fogo de artilharia em várias aldeias no sul do Líbano.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou imediatamente que o Exército atacasse "alvos terroristas" no Líbano. O chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, prometeu uma "resposta severa" aos ataques com foguetes, e o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que Israel "não poderia permitir que foguetes fossem disparados do Líbano contra comunidades no norte da Galileia".

O Exército israelense anunciou que havia atingido "dezenas de lançadores de foguetes e um centro de comando de onde terroristas do Hezbollah estavam operando" no sul do Líbano. Pouco depois, o Hezbollah negou estar envolvido nos ataques com foguetes.