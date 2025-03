Manifestações de apoio a prefeito opositor de Erdogan preso ganham força na Turquia

Desde quarta-feira, protestos foram organizados em pelo menos 55 das 81 províncias da Turquia.

A polícia fez 343 prisões na noite de sexta-feira (21) e na manhã de sábado em nove cidades, incluindo Istambul, Esmirna, Ancara, Edirne e Çanakkale, no noroeste, e Adana e Antalya, no sul, de acordo com o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

"Aqueles que buscam o caos e a provocação não serão tolerados", alertou ele no X.

Ekrem Imamoglu se tornou um inimigo declarado de Erdogan, que foi prefeito de Istambul na década de 1990, quando Imamoglu tomou a capital econômica da Turquia do partido AKP, chefiado pelo presidente, em 2019.

Reeleito com grande vitória no ano passado, Imamoglu deveria ser nomeado candidato de seu partido para as eleições presidenciais de 2028, que ocorrerão no próximo domingo. O CHP (partido de Imamoglu) decidiu continuar organizando a primária e convocou todos os turcos, mesmo os não registrados no partido, a participar.

