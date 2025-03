Líbano: retorno a uma calma tensa após ondas de ataques mortais realizados por Israel

No sábado à noite, a aviação israelense realizou uma segunda onda de ataques, atingindo dez localidades no sul do Líbano, incluindo um prédio na cidade costeira de Tiro.

Os aviões também atacaram o norte da planície oriental da Bekaa, onde destruíram uma ponte que conectava o Líbano à Síria, informou o correspondente da RFI em Beirute, Paul Khalifeh.

O exército libanês, encarregado pelos líderes do país de realizar uma "investigação aprofundada" para identificar os responsáveis pelos disparos realizados no sábado, apreendeu no sul do Líbano três lançadores de foguetes artesanais.

O Hezbollah, inicialmente apontado por algumas figuras políticas como responsável pelos disparos, negou qualquer envolvimento e reafirmou seu compromisso com o cessar-fogo.

Seu principal aliado, o presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, pediu que todas as partes no Líbano não "criassem pretextos" para Israel e "se unissem ao Estado e suas instituições".

Este é o segundo ataque com foguetes contra Israel desde o cessar-fogo firmado em 27 de novembro. No entanto, o Estado de Israel violou o acordo mais de 1.500 vezes, segundo Nabih Berri.