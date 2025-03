Avião com 199 migrantes deportados dos EUA chega à Venezuela e marca retomada de expulsões

"Gostaríamos que o próximo telefonema (dos Estados Unidos) fosse favorável à libertação dos cidadãos sequestrados em El Salvador. Estamos aguardando uma resposta do governo de El Salvador", disse Cabello.

Desde 2014, quase 8 milhões de venezuelanos deixaram seu país, fugindo do colapso econômico e da inflação. O governo venezuelano culpa as sanções dos EUA pela crise no país.

Mais expulsões

O governo do presidente Trump anunciou neste domingo (23) que expulsaria 532.000 migrantes latino-americanos. Entre eles cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos que chegaram aos Estados Unidos legalmente, como parte de um programa humanitário colocado em prática pelo ex-presidente Joe Biden

Assim que a ordem do Departamento de Segurança Interna for publicada, os migrantes que beneficiaram programa perderão sua proteção legal dentro de trinta dias. O ministro venezuelano estima que cerca de 155.000 de seus compatriotas podem ser afetados.

Desde fevereiro, contando o grupo de hoje, cerca de 1.119 venezuelanos foram enviados de volta ao seu país, incluindo pelo menos 566 deportados pelo governo Trump. O restante foi repatriado pelo governo venezuelano do México, onde ficaram presos a caminho dos Estados Unidos.