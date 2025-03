Brasil ainda quer cotas para ac?o, mas aposta em PL que agilizaria retaliac?a?o a EUA

Para o aço, o governo brasileiro quer pelo menos voltar ao sistema de cotas vigente até o início de março. Aliás, essas cotas estavam em vigor desde 2017, quando o governo Trump 1.0 taxou o setor mundo afora, mas acabou criando exceções, para o Brasil inclusive. De lá para cá, o aço brasileiro conseguiu se manter no mercado americano, sem crescimento, mas sem queda.

Retaliação cruzada

Este PL que está por ser aprovado oferece uma outra vantagem ao Brasil. Permite que a resposta seja o que se chama no jargão de retaliação cruzada. Assim, evita ferir ainda mais o setor que já está sendo penalizado pelos americanos. Por exemplo, o governo poderia retaliar as tarifas de aço com restrições a propriedade intelectual, que é setor que interessa e muito aos EUA.

Não estão descartadas retaliações, como já avisou o presidente Lula. A maior preocupação, neste momento, é evitar que a resposta seja um tiro no pé e prejudique a economia nacional, sobretudo em ano pré-eleitoral. A ideia é antes levar o caso à OMC de todo modo. Até por uma questão de princípio, de procurar o caminho institucional. Essa é a estratégia que já vinha sendo ventilada pelo Palácio do Planalto nas últimas semanas, desde que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, teve a primeira reunião com secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, no primeiro encontro de alto nível entre os dois governos desde a posse de Trump.

Nesse final de semana, contudo, surgiu um elemento novo. Lula admitiu pela primeira vez que poderia falar com Trump. Disse ainda no Vietnã, de onde acaba de chegar, que não teria problemas em negociar com o americano as tarifas e que espera que ele tampouco tenha. Vamos lembrar que, no final de janeiro, o brasileiro havia dito não ter nenhum interesse em falar com Trump naquele momento, e vice-versa. "Essas conversas só acontecem quando você tem interesse, quando tem alguma coisa para tratar", disse à época. Agora, pelo visto, tem, e muito.