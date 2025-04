Xi Jinping faz viagem ao sudeste da Ásia para fortalecer relações comerciais

Sua visita visa mostrar a China como um parceiro confiável e estável, diferentemente dos Estados Unidos.

"Nossos dois países devem proteger firmemente o sistema de comércio multilateral, a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais e um ambiente internacional de abertura e cooperação", escreveu o presidente chinês ao Vietnã em um artigo publicado pelo jornal vietnamita Nhan Dan, citado pela Xinhua.

"Uma guerra comercial e uma guerra tarifária não produzem vencedores, e o protecionismo não leva a lugar nenhum", observou Xi Jinping.

As tarifas dos EUA sobre produtos chineses foram fixadas em 145%, excluindo isenções. A medida abalou os mercados globais e levou Pequim a retaliar.

O Sudeste Asiático é fundamental para as exportações chinesas. No ano passado, os países do bloco regional ASEAN foram os maiores destinatários, com um total de US$ 586,5 bilhões em mercadorias, de acordo com dados da alfândega chinesa.

Entre eles, o Vietnã se destaca com US$ 161,9 bilhões em importações chinesas, seguido pela Malásia, com US$ 101,5 bilhões.